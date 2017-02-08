Üç yaşındaki Grand Theft Auto V, 75 milyon kopya sattı

Son üç yıl içerisinde milyonlarca insan Los Santos'u ziyaret etti! İşte Grand Theft Auto V'in satın alanları sayısı...

Üç yaşındaki Grand Theft Auto V, 75 milyon kopya sattı

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