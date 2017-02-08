Üç yaşındaki Grand Theft Auto V, 75 milyon kopya sattı
Son üç yıl içerisinde milyonlarca insan Los Santos'u ziyaret etti! İşte Grand Theft Auto V'in satın alanları sayısı...
Üç yıl önce piyasaya sürülen Grand Theft Auto V, hala para yapmaya devam ediyor. Dağıtımcı firma Take-Two'nun yaptığı gelir bildirimine göre, popüler açık-dünya aksiyon oyunu GTA V, çıkış tarihinden beri 75 milyon kopya sattı.
Take-Two'nun dağıtımcılığını yaptığı diğer oyunlar bu sayının yanına bile yaklaşamıyor. Mafia III 5 milyon kopya, NBA 2K17 7 milyon kopya, Sid Meier's Civilization VI ise ancak 1.5 milyon kopya satabildi. GTA V, piyasadaki en çok satan oyunlarla burun buruna yarışıyor. Minecraft çıkışından beri 100 milyon kopya sattı, Wii Sports ise 82 milyon.
GTA V ve çok oyunculu modu, GTA Online, Take-Two için büyük gelir kaynağı oldu. Dağıtımcı firmanın net geliri %15 büyüyerek 476.5 milyon dolara ulaştı. Ancak bu büyüme sadece oyun satarak sağlamadı. Bu gelirin çeyreği GTA Online'ın içindeki "microtransaction"lar ve indirlebilir içerikler ile sağlandı. Yapımcı firma Rockstar GTA V ve GTA Online'ı ücretsiz içeriklerle sürekli desteklemeye devam ediyor. Oyuna gelen en son güncellemede yer altı motosiklet yarışları, özel günlere has eşyalar ve Tron'dan esinlenilerek yapılmış Deadline modu eklendi.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın