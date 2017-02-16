Ultra İnce Görünüm, Ultra Geniş Renk Aralığı
Philips monitörlerinin en yenisi Moda Ekran: Ultra ince görünüm, ultra geniş renk aralığı.
Lider teknoloji şirketi ve Philips Monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, Moda tasarım serisindeki 24 inçlik yeni ekranını piyasaya çıkarıyor. 245C7QJSB ekran, Philips Monitörlerinin sadece gelmiş geçmiş en ince ekranı değil, aynı zamanda da dikkatin dağılmasını en aza indiren ve konsantrasyonu en yükseğe taşıyan, gerçek kenardan kenara görüntüleme için ultra dar bir çerçeveye de sahip. Üstelik bu ekran, geliştirilmiş Full HD ve en yeni Ultra Wide Renk Teknolojisi ile de kullanıcılara muhteşem görseller sunan genişletilmiş renk yelpazesinde, ayrıntı netliği de sağlıyor.
Bu yeni ekranı diğerlerinden farklı kılan özelliğin ne olduğunu açıklayan MMD Philips Monitörleri Avrupa Ürün Müdürü Artem Khomenko şunları belirtti: "Bu model, ev kullanımı alanında zarif Moda görünümünü Ultra Wide Renk Teknolojisi ile birleştiren yeni ürün grubundaki bir ilk. Ev kullanıcılarının çoğu ekranlarını hem üretken bir şekilde çalışmak için hem de eğlence için kullanıyorlar – işte 24 inçlik bu yeni ekran, onlara her ikisinin de en iyisini sunuyor. Yaşam alanlarında ya da masaların üstünde iyi göründüğü gibi, aynı zamanda da hiç olmadığı kadar gerçekçi bir renk reprodüksiyonuyla muhteşem bir görüntüleme deneyimi sunuyor."
Müthiş görünüm – açıkken de kapalıyken de
Bu yeni ekran zarif bir görünüme sahip. Moda tasarım serisinin bir parçası olan ince hatlı ekranın yandan derinliğiı sadece 5.2 mm. Minimalist görünümü ultra dar çerçeve ile tamamlanıyor: Üç tarafındaki dış çerçevesi, sadece 2.5 mm kalınlığında. Üstelik görünümü geliştirmek için, çerçevesiz tasarımı yeni 245C7QJSB modelini aklı eğlencede olan kullanıcılar için de iyi bir tercih haline getiriyor, çünkü modelde hem videolar ve resimler için daha fazla yer var hem de ekran, çoklu ekran kurulumu oluşturmak için de ideal.
Ultra Wide Color, Full HD ve ileri bağlantı ile keskin görüntüleme
24 inçlik bu yeni ekranın Ultra Wide Color Teknolojisi, daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve daha derin maviler ile daha da muhteşem bir görüntü için daha geniş bir renk yelpazesi sunuyor, böylece medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenlik bile hayat buluyor. Teknoloji, etkisini yazılım yoluyla renk ayarlarını düzenleyerek değil, donanım iyileştirmeleriyle sağlıyor. Panel de IPS teknolojisine sahip: Bu da, 178 derecelik ekstra geniş görüntüleme açılarını destekliyor.
Full HD'nin 1920 x 1080 çözünürlüğü ile bu ekran, Ultra Wide Color'ın renk doğruluğunu ve geniş gamını tamamlamak için tutarlı olarak ayrıntılarda netlik ve inanılmaz bir kontrast sağlıyor. Flicker-Free Teknolojisi (daha sabit bir görüntü için parlaklığı düzenler), SmartContrast ve SmartImage (görüntülenen içeriğin ayarlarını otomatik olarak ayarlar) hepsi birlikte çalışarak ev multimedyasını daha çekici hale getiriyor. Üstelik ekran HDMI'nin yanı sıra, yüksek hızlı veri iletimi için DisplayPort ile de donatıldı.
Philips'in bu yeni 245C7QJSB C ürün grubu ekranı, Şubat 2017'de, 809 USD tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden piyasada bulunabilecek.
|
Özellik
|
Philips 245C7QJSB ekran
|
LCD panel tipi
|
IPS teknolojisi
|
Arka aydınlatma teknolojisi
|
W-LED
|
Panel ölçüsü
|
23.8 inç / 60.5 cm
|
Görüntü oranı
|
16:9
|
Optimum çözünürlük
|
1920 x 1200 @ 60 Hz
|
Görüntüleme açısı
|
178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
|
Parlaklık
|
250 cd/m²
|
Renk sayısı
|
16,7 M.
|
Renk gamı
|
NTSC 101.4% (CIE1976)
|
Görüntü güçlendirme
|
SmartImage
|
MHL
|
1080p @ 60 Hz
|
Kolaylık
|
• Menü/OK, Input/Up, SmartImage/Return, Volume/Down, Güç Açık/Kapalı
• Kontrol SW: SmartControl
• Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
• Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
|
Bağlantı
|
• VGA (Analog), DisplayPort 1.2, HDMI (dijital, HDCP)
• Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
• Ses (Giriş/Çıkış): Ses çıkışı
|
Ayak
|
Eğilme: -5/20 derece
|
Sürdürülebilirlik
|
• Çevre ve enerji: EnergyStar 7.0, EPEAT Silver, RoHS, Kurşunsuz, Cıvasız
• Geri dönüşümlü ambalaj malzemesi: % 100
|
Yasal uygunluk ve standartlar
|
Düzenleyici makam onayları: CE İşareti, FCC B Sınıfı,RCM, CECP, CU, SASO, KUCAS, cETLus, TUV/ISO9241-307, EPA, WEEE, TCO sertifikası
|
Kabin
|
• Ön çerçeve: siyah • Arka kapak: gri • Yüzey: parlak
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