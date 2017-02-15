Ünlü iOS Uygulaması FaceApp Android'e Geldi
İnsanların yüz ifadelerini değiştiren ilginç uygulama, Android'e geldi!
Eğer telefonunuzda resim editlemeyi seviyorsanuz, FaceApp'a bayılacaksınız. İlk olarak iOS'da yayınlanan uygulama, çıktığı ilk iki haftada bir milyon indirilme ile başarısını kanıtladı, ve şimdi de Android'e geliyor.
FaceApp, sinir ağları kullanarak fotoğraflardaki insanların yüz ifadelerini değiştirebiliyor. İnsanları gülümsetebilir, gençleştirebilir ya da yaşlandırabilir, daha çekici hale getirebilirsiniz. Ayrıca fotoğraftaki insanların cinsiyetlerini değiştirme özelliğine de sahip olan uygulama sizi uzun süre eğlendirecektir.
Kulağa oldukça eğlenceli gelen uygulama, Android 4.4 KitKat ve üzeri sürümleri destekliyor. Google Play Store'da yayınlanalı sadece bir kaç gün oldu ve şimdiden binlerce kez indirildi.
FaceApp'a ücretsiz sahip olabilirsiniz ancak uygulama bunun karşılığında reklamlar içeriyor. Eğer kendiniz denemek istiyorsanız, buyrun size Google Play Store linki.
Ali Ruhi Öztürk
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