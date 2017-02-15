Ünlü iOS Uygulaması FaceApp Android'e Geldi

İnsanların yüz ifadelerini değiştiren ilginç uygulama, Android'e geldi!

Ünlü iOS Uygulaması FaceApp Android'e Geldi

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