Uzay İstasyonu ve Ay'da Yılan Robotlar Kullanılacak...
Uluslararası Uzay İstasyonu ve Ay'da kullanılmak üzere, özel yılan robotlar geliştiriliyor!
Eğer Norveçli mühendislerin istedikleri olursa, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar, bir grup yılan robottan yardım alabilecek. Trondheim merkezli bir endüstri ve teknik araştırma organizasyonu olan SINTEF bilim adamları, yılan biçimli robotların ISS bakım çalışmalarına yardımcı olma ihtimalini inceliyor.
SINTEF'den Aksel Transeth'in söylediğine göre robotların, sıradan bakım ve inceleme çalışmalarının büyük bir kısmını yapabilme ihtimalleri bulunmakta. Özellikle deneylerin tutulduğu rafların arkaları gibi ulaşması normalde zor olan alanlarda kontrol çalışmalarını yapabilirler.
Bu robotların daha hırslı olan uygulama alanları ise kuyruklu yıldız ve Ay üzerinde potansiyel aktiviteleri içermekte. Geçtiğimiz yıllar içerisinde NASA ve SpaceX Mars üzerine odaklanırken, Avrupa Uzay Ajansı bir "Ay Köyü" kurma planı yapmaktaydı.
Bu köye yerleşecek olan kişileri uzay radyasyonu ve meteorlardan korumak için en uygun olan alan da, büyük olasılıkla, Ay yüzeyinin altında yer alan lav tünelleri olacaktır. Ancak yerleşmeden önce bu tünellerin incelenmesi gerekmekte. Transeth, bu amaç için de yılan robotların kullanılabileceğini düşünüyor.
Bütün bu görevler için önemli olan şey, düşük yer çekimli ortamda çalışabilen bir robot üretmek. Bu sebepten dolayı robot tasarımı doğal ortamlarındaki yılanları taklit edecek şekilde yapmayı planlıyorlar. Bu yılanlar, etrafa tutunabilirken, vücutlarını ittirerek hareket edebilmekte...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın