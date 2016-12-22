Uzun Menzilli Kablosuz Şarj iPhone 8'e Gelebilir!
iPhone 8'in, şu ankinden çok daha farklı, heyecan verici bir kablosuz şarj özelliğine sahip olacağına dair yeni sinyaller var!
Bugüne kadar iPhone'a kablosuz şarjı sokmamakta kararlı davranan Apple, son zamanlarda gelen işaretlere göre bu ısrarından vazgeçebilir. Firmanın Energous adlı bir firmayla 4,5 metreye kadar uzaklıktan kablosuz şarja izin veren bir teknoloji üzerinde çalıştığı söyleniyor.
Pazar analisti Louis Basenese'in araştırma notuna göre Apple'da yedi senedir "Düzenleyici Sertifika Program Yöneticisi" konumunda çalışan bir kişi, Energous'ta benzer bir göreve getirildi. Bunun yanında bir başka kıdemli Energous çalışanının, Apple'da aynı ANSI Working Group kablosuz şarj grubuna üye olduğu söyleniyor.
İlave olarak Energous'un 2017'nin dördüncü çeyreğinde orta-menzilli bir verici piyasaya sürmeye planladığı biliniyor ve bu tarih, iPhone 8'in çıkacağını beklediğimiz tarih ile örtüşüyor. Bir başka dedikoduya göre iPhone'un arka yüzünün cam olması bekleniyor çünkü cam, kablosuz şarjı kolaylaştırıyor.
Tüm bu gelişmeler tesadüfen bir araya gelmiş olabilir ancak Energous'un daha önce "önde gelen beş tüketici elektroniği şirketlerinden biriyle çalıştığını" söylemiş olması, dedikoduları daha ikna edici bir hale getiriyor. iPhone 8'in uzun mesafe üzerinden kablosuz şarjı desteklemesi, ona rakipleri önünde büyük bir satış avantajı sağlayabilir.
Firmaların bu dedikoduları cevaplandırma ihtimali düşük; ancak iPhone'a kablo bağladığınız günler sayılı olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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