Uzun Menzilli Kablosuz Şarj iPhone 8'e Gelebilir!

iPhone 8'in, şu ankinden çok daha farklı, heyecan verici bir kablosuz şarj özelliğine sahip olacağına dair yeni sinyaller var!

Uzun Menzilli Kablosuz Şarj iPhone 8'e Gelebilir!

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