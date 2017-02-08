Valve, Hiç Bilmediğiniz Bir Steam Açığını Kapattı

Hızla kapatılmış olsa da, popüler oyun platformunda keşfedilen bu açık endişeye yol açtı!

Valve, Hiç Bilmediğiniz Bir Steam Açığını Kapattı

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