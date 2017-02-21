Ventrilo ile kolay sesli sohbet!

Oyun oynarken sesli sohbet etmenizi sağlayacak hafif bir araç arıyorsanız, Ventrilo ile tanışın!

Ventrilo ile kolay sesli sohbet!

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