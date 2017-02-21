Ventrilo ile kolay sesli sohbet!
Oyun oynarken sesli sohbet etmenizi sağlayacak hafif bir araç arıyorsanız, Ventrilo ile tanışın!
Birden fazla oyunculu oyunları oynarken, sesli iletişim kurmak için hafif bir araca mı ihtiyacınız var? O halde Ventrilo tam size göre.
Ücretsiz bir sesli konferans programı olan Ventrilo, düşük sistem gereksinimleri ve kullanımı kolay arayüzüyle öne çıkıyor. Çevrimiçi oyuncuların birbirleriyle haberleşmek üzere sıkça kullandıkları araç, yerel ağ üzerinde kullanılabildiği gibi, internet üzerinde de kullanılabiliyor.
Uygulama işlemci kaynaklarını son derece tasarruflu kullanırken, yüksek ses kalitesi sunabiliyor. Kullanımı kolay olduğundan, yeni başlayanlara uygun olan yazılım, kuruluma da ihtiyaç duymuyor.
İndirin: Ventrilo
Zeynel A. Öztürk
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