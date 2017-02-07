Viber, eski fotoğraf ve videoları silmenizi sağlıyor
Fotoğraf ve videoları görüntülendikten sonra otomatik olarak silme işlevi, bu çok popüler uygulamaya da geldi!
Mesajlaşma uygulamaları zaman içerisinde kişisel fotoğraf ve videolar, en çok kimlerle iletişim kurduğumuz, kullanılan finansal hizmetler gibi bir çok veriyi biriktirip kayıt ediyorlar. Son bir kaç yılda, bir çok mesajlaşma uygulaması, uçtan uca şifreleme hizmeti sunmaya başladı, ancak görünüşe bakılırsa bu yeterli gizliliği sağlamıyor.
Bugün, şifreli mesajlaşma uygulamalarının belki de en meşhuru Viber, yeni hizmeti olan "gizli mesaj"ı kullanıma açtı. Bu özellik sayesinde yollanılan resim ve videoları görüntülendikten sonra otomatik olarak silinmesini sağlayabiliyoruz. Bu özellikten önce Viber zaten sohbetleri hem kendi hem de alıcı telefondan silmemize izin veriyordu.
Yeni gizli mesaj özelliği sayesinde yolladığımız resimlerin ne kadar süre görüntülenebileceğini seçebiliyoruz. Yolladığımız resimler belirlediğimiz 1, 3, 7 veya 10 saniye süre görüntülendikten sonra otomatik olarak siliniyor.
Viber ayrıca istersek yolladığımız videoların sadece bir kez görüntülendikten sonra karşı tarafın telefonundan silinmesini sağlayabiliyor. Viber'in gizli mesajlaşma hizmeti hem teke tek, hem de grup sohbetlerinde çalışabiliyor. Uygulama hem Android hem iOS cihazlarını destekliyor.
Geçen ay, Viber 800 milyon kayıtlı kullanıcı ve 260 milyon aktif kullanıcı sayısı ile rekabeti elden bırakmıyor. Uygulama, Signal, WhatsApp, Line ve Kakao Talk gibi diğer şifreli mesajlaşma platformları ile rekabet içerisinde.
Aslında Viber'in gizli mesajlaşma özelliği çok da sıra dışı bir nitelik değil. Örneğin Line ve Kakao Talk benzer hizmetleri zaten sunuyor. Line, bir süre sonra silinen mesajlar yollamamızı sağlıyor, Kakao Talk ise okunan mesajları silebiliyor. Snapchat ise bütün bu gizli mesajlaşma modasını başlatan uygulama olarak tarihe geçti.
Ali Ruhi Öztürk
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