Viber, eski fotoğraf ve videoları silmenizi sağlıyor

Fotoğraf ve videoları görüntülendikten sonra otomatik olarak silme işlevi, bu çok popüler uygulamaya da geldi!

Viber, eski fotoğraf ve videoları silmenizi sağlıyor

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