VirtualDJ ile müzikleri remix'leyin!
Kendi müziğinizi mix'lemenize olanak tanıyan VirtualDJ, DJ'lerin sahip olduğu araçları önünüze getiriyor!
VirtualDJ ile birçok farklı kaynaktan alabileceğiniz dijital ses ve videoları düzenleyebilir ve miksleyebilirsiniz.
DJ'lerin kullandığı pikapları ve CD çalarları taklit etmeyi amaçlayan bir yazılım olan VirtualDJ, iki veya daha fazla şarkının temposunu eşitlemenize ve üzerine çeşitli efektler eklemenize izin veriyor. Yazılım içerisinde DJ'lerin ihtiyaç duyacağı her tür işlev bulunuyor.
Yazılımı kullanarak şarkı koleksiyonlarınızı dilediğiniz gibi organize edebliyor, uyumlu bpm (saniyedeki vuruş sayısı) veya notaya göre filtreleme yapabiliyor ve önceki çalma listelerine ulaşabiliyorsunuz. VirtualDJ internet üzerinden parça bulup akış yapma özelliğine de sahip (bu özellik ek üyelik gerektiriyor).
Piyasadaki çoğu DJ aracıyla uyumlu olan VirtualDJ, güçlü "VDJScript" sayesinde varsayılan davranışları değiştirmenize de izin veriyor.
İndirin: VirtualDJ
Zeynel A. Öztürk
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