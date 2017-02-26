Vodafone, 4.5G'yi Dağın Zirvesine Taşıdı

4.5G teknolojisini Türkiye'de her yerde ve herkese ulaştırmayı hedefleyen Vodafone, bu hedef doğrultusunda önemli bir yeniliği daha hayata geçirdi.

Vodafone, 4.5G'yi dağın zirvesine taşıdı

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