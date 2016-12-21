Vodafone, VoLTE ile Çağrıları Hızlandırıyor

Vodafone'un iPhone 7 ve iPhone 7 Plus müşterileri artık VoLTE üzerinden konuşabilecek.

Vodafone, VoLTE ile çağrıları hızlandırıyor

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