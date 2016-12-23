Vodafone'dan Girişimci Kadınlara Tam Destek

Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nde yeni hedef 20 ilde 20 bin kadın.

Vodafone'dan girişimci kadınlara tam destek

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