Volkswagen Araçlara Yeni Cam Teknolojisi
Yakın gelecekte satın alacağınız Volkswagen araçlarının ön camları, çok özel bir teknoloji ile birlikte gelecek!
Volkswagen'in karı ve buzu, dikkat dağıtıcı kablolara ihtiyaç duymadan eritebilen yeni ön camının, kış koşullarında sürücülerin işine çok yarayacağını söylemek mümkün.
Isınan camlar yıllardır var olan bir şeydi. Ancak bu camlar neredeyse görünmez kablolara sahiplerdi ve bu kablolar, karşıdan gelen ışıklar ile görüldüklerinde oldukça rahatsız edici olabiliyordu. Bu yüzden de Volkswagen'in yeni lamine camı kablolar yerine, aracın elektrik sistemine bağlı ultra-ince görünmez bir gümüş katmanı bulunduruyor ve bu katman ısınarak kar ve buzu eritiyor.
Volkswagen, camın ne kadar hızlı ısındığına veya kalın bir buz veya kar tabakasını hızlı bir şekilde eritip eritemediğine dair bir bilgi sunmuş değil. Ancak anlaşıldığı kadarıyla camın alt kısmında fazladan kaplamalar bulunuyor ve bu kaplamalar ile silecekler de ısıtılıyor ve buzların silinmesine yardımcı olabiliyorlar.
360 dolarlık bu yükseltme seçeneği, Volkswagen'in söylediğine göre sadece kışları daha kolaylaştırmak ile kalmıyor. Yeni iklim ön camındaki görünmez gümüş katmanı, aynı zamanda yazları güneş ışınlarının yüzde 60'ına kadarını yansıtarak, aracı klasik cam kaplamalarına göre daha serin tutuyor. Ancak bu hesaplama, gümüş kaplı olan diğer camlardan içeri giren sıcaklığı hesaba katmamakta. Kısacası, yeni özelliğin kışları daha kolaylaştıracağı söylenebilirken, klimalardan yakın bir zamanda kurtulacağımızı söylemek pek doğru olmaz...
Levent Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
kesinlikle işe yaramıyordur... dolandırıcı VW imseyi kandıramaz...