Volkswagen, Bu Aracı Geri Almadı!

Fazlasıyla "uyanık" olduğu anlaşılan bir Volkswagen Golf sahibinin geri iade hayali, alman devinin kapısından böyle döndü...

Volkswagen, Bu Aracı Geri Almadı!

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