Volkswagen, Elektrikli Araca Doymuyor!

Volkswagen, geçtiğimiz yıl New York'taki tanıtımın ardından, bir farklı elektrikli araç daha tanıtmaya hazırlanıyor!

Volkswagen, Elektrikli Araca Doymuyor!

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