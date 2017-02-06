Volkswagen'i, Dieselgate Skandalı da Durduramadı!
Volkswagen, dizel emisyon skandalına rağmen büyük başarılara imza atmaya devam ediyor!
Dieselgate skandalının üzerinden geçen zaman, Dünya'nın çevreye zarar veren bu olayı unutması için yeterli olmuşa benziyor ve Volkswagen, en çok satan otomobil üreticisi konumuna yerleşmiş durumda.
Ancak bu galibiyetin farkı oldukça küçük. Volkswagen, 2016 yılında otomobiller, kamyonlar ve otobüsler dahil olmak üzere 10.3 milyon araç satmış durumda. Bu da 2015 yılına göre yüzde 3.8'lik bir artış anlamına gelmekte. VW'nin en büyük rakibi Toyota ise sadece yüzde 0.2'lik bir artış ile 10.2 milyon araç satmış durumda. Ancak fark bu kadar az olsa da galibiyet VW'a ait.
Bloomberg, bu değişimi iki önemli etkene bağlamakta. Birinci etken, çok satan Camry için isteğin karşılanamadığı ABD piyasası. İkinci etken ise isteğin giderek büyüdüğü ve Volkswagen'in çeşitli markalarının bu durumdan faydalandığı Çin. Tabii ki Volkswagen'in daha üst seviye modellerinin popülerliğinin artması gibi başka etkenler de söz konusu.
Ancak bu galibiyet her alanda söz konusu değil. Toyota'nın karı halen daha yüksek durumda ve hatta Toyota'nın karı, Volkswagen'in 2016 Mart ve Eylül ayları arasındaki karını ikiye katlamakta. Geçtiğimiz çeyrek için sayılar henüz açıklanmış değil ancak tek bir çeyrekte bu devasa farkın kapanma ihtimali pek bulunmuyor.
Volkswagen'in satış performansı, özellikle Dieselgate dolayısı ile oldukça etkileyici. Otomobil üreticisi, 2015 yılında yaptığı açıklama ile araçlarına emisyon testlerini geçmelerine yardımcı olacak hile cihazları koyduğunu kabul etmişti. Cihazlar, araçların laboratuvar testi sırasında standartlara uygun çalışmalarını, ancak yola çıktıklarında normalden çok daha fazla kirlilik yaratması anlamını taşıyordu. Bu olay, araç üreticisine on milyarlarca dolara mal oldu.
Bu rekabetin önümüzdeki yıllarda nereye gideceğini izlemek ise kesinlikle ilginç olacaktır. Volkswagen, elektrikli arabalara karşı daha güçlü bir yaklaşım sergiliyor ve şimdiden özel bir elektrikli platformu ve 2020 için pek çok elektrikli araba tanıtmış durumda. Toyota ise, kararlı bir şekilde hibrit seçeneğinde yoğunlaşmaya ve hidrojen yakıt hücreli araçlar ile elektrik yoluna doğru küçük adımlar atmaya devam ediyor...
Levent Öztürk
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