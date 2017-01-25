VPN'leri Yasa Dışı İlan Ettiler!
VPN kullanımı, internet sansürünün çok yoğun yaşandığı dev ülkede artık yasa dışı kabul edilecek...
Çin otoriteleri Twitter, Facebook, YouTube ve benzeri pek çok büyük internet sitesine erişimi engellemekte ve bu engellemeleri aşmak için de pek çok kişi sanal özel ağları (VPN) kullanıyor. Ancak bu haftadan itibaren Çin'de, bu ağları kullanmak suç kabul edilecek. Artık Çin içerisinde VPN ve özel kablo bağlantılarını kullanmak için hükümet onayı gerekmekte ve bu da temel olarak bu ağları yasadışı hale getiriyor.
South China Morning Post'un söylediğine göre Çin'in Endüstri ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yeni kuralları Pazar günü duyurdu. Bunu ülkenin internet bağlantıları için bir "temizlik" olarak adlandıran Bakanlık, yeni kanunların hemen aktif olacağını ve 31 Mart 2018 tarihine kadar aktif kalacağını belirtmekte.
VPN'ler Çin içerisinde zaten bir miktar inceleme ve müdahale ile karşı karşıya. SCMP'nin söylediğine göre VPN'lere karşı en son büyük çaplı müdahale Mart 2016 tarihinde Pekin'de yer alan National People's Congress toplantısı sırasında yaşanmıştı.
The Washington Post'un da belirttiği gibi Çin'in yeni VPN ve kablo düzenlemeleri özellikle tam bir tanımlamaya sahip değil. Hükümetin bu kuralları nasıl uygulayacağı veya zorlayacağı belli değil ancak duyurunun dili, Çinli görevlilerin ülke içerisindeki çok uluslu kurumlarda çalışan profesyonellerden ziyade, kişilere VPN hizmeti sağlayan firmaları hedeflediğini önermekte.
Çin, internet erişiminde sansür bulunan tek ülke değil: Mısır, Rusya, Küba, Bahreyn, Vietnam ve diğer bazı ülkelerdeki otoriteler de özellikle politik sıkıntı dönemlerinde düzenli olarak bağlantıları engellemekte. Tabi bu listeye Türkiye'yi de eklemek mümkün. Temmuz ayında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi hükümet kaynaklı internet erişimi engellemelerini kınayarak, online mahremiyetin önemli bir özgürlük göstergesi olduğunu belirtmişti...
Levent Öztürk
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