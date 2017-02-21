Web Sitelerini Susturma Zamanı!
Kendi kendine ses çalıp sinirinizi bozabilen sitelerin arasına Facebook da eklendi. İşte otomatik çalan sesleri susturmanın yolu!
Facebook, otomatik oynayan videoların sesini de otomatik olarak açacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu değişiklikle video izlenme sayılarını artırmayı uman Mark Zuckerberg, muhtemelen birçok kullanıcının tepesinin tasını attıracak.
Chrome ve Opera için sunulan "Disable HTML5 Autoplay" eklentisi, otomatik olarak başlayan ses ve müzikleri en başından durduruyor. Eklentinin geliştiricisi, yakında Firefox için de destek sunacağını söylüyor.
Belirli sitelerde sesin veya videoların otomatik yürütülmesini açmak isterseniz, eklenti içerisindeki "Mode Rules List" listesini kullanarak bunu yapabiliyorsunuz. Eklenti geçen seneden beri kullanımda olsa da, Facebook ve diğer web sitelerinin otomatik olarak ses çalması, onu tekrar ön plana çıkardı.
Chrome Web Store'dan indirin: Disable HTML5 Autoplay
Zeynel A. Öztürk
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