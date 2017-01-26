Web Sitelerinin Hakkınızda Toplayabildiği 10 Veri Türü

Web sitelerinin ziyaretçileri hakkında toplayıp işleyebildiği 10 veri türünü infografikle anlattık. Paylaştığınız bilgileri öğrenince şaşıracaksınız!

Web siteleri, hakkınızda hangi bilgileri topluyor?

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İhtiyacınız yoksa JAVA'yı da kaldırmanız tavsiye edilir. Bu önlemlerin hepsinin çok önemli nedenleri vardır...

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