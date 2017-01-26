Web Sitelerinin Hakkınızda Toplayabildiği 10 Veri Türü
Web sitelerinin ziyaretçileri hakkında toplayıp işleyebildiği 10 veri türünü infografikle anlattık. Paylaştığınız bilgileri öğrenince şaşıracaksınız!
Web sitelerinin, hakkınızda bir çok bilgiyi topladığını zaten biliyorsunuz. Peki ama bu bilgilerin neler olduğunu da biliyor musunuz? Mutlaka birkaç fikriniz vardır ama aşağıda, toplanan verilerin ne kadar fazla olduğunu gördüğünüzde, eminiz sizler de çok şaşıracaksınız...
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