Web tarayıcınız, PC'nizin Kaynaklarını Tüketmesin!

Onlarca sekmeyle web'de dolaşırken PC'nizin kaynakları tükendi, bir de hoparlörden ses mi gelmeye başladı? İşte size 8 çözüm!

Web tarayıcınız, PC'nizin Kaynaklarını Tüketmesin!

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Web tarayıcınız, PC'nizin Kaynaklarını Tüketmesin!
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