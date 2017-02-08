Western Digital'den Dünyanın İlk 512 Gb 3D NAND Çipi

Western Digital dünyanın ilk 512 gigabit 64-katmanlı 3D NAND çipini tanıttı.

WD'nen ilk 512 Gb 3D NAND çip geldi

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