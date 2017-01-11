WhatsApp beta'ya GIF Desteği Geldi!
WhatsApp, mahrum olduğu bir özelliğe daha sonunda kavuşuyor!
Sosyal ağ uygulamalarında sıkça rastlamaya başladığımız GIF arama işlevi, sonunda "geç olsun, güç olmasın" diyen WhatsApp tarafından da sunulmaya başlandı. Yeni işlev sayesinde Giphy üzerinde animasyonlu GIF araması gerçekleştirebiliyor ve arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz.
WhatsApp'ın yeni GIF arama işlevinden faydalanmak için hiçbir ek uygulamaya ihtiyacınız yok. Tüm yapmanız gereken, metin yazma kutusunun yanındaki emoji düğmesine dokunup, emoji klavyesine geçmek. Facebook Messenger'da olduğu gibi en popüler sonuçlar arasından bir GIF seçebilir veya bir anahtar sözcük yazarak sonuçlar arasından aradığınız GIF'i seçebilirsiniz.
Grup mesajlarında daha rahat GIF paylaşmanızı sağlamak isteyen WhatsApp, maksimum medya paylaşma limitini de artırdı. Şimdiye kadar bir defada 10 resim veya video gönderebilirken, artık bir kerede 30 öğe gönderebiliyorsunuz.
Giphy arama işlevine ulaşmak için WhatsApp'ın 2.17.6 beta sürümünü yüklemeniz gerekiyor. Beta sürümü yüklemek için Google Play'deki beta programına katılıp uygulamayı indirmeniz gerekli. Yeni işlevin yakın bir gelecekte final sürümüne gelmesini bekleyebiliriz.
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