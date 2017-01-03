WhatsApp için bir dönemin sonu!
Eğer bu işletim sistemlerinden birini kullanan bir telefona sahipseniz, artık sizin için WhatsApp yok!
WhatsApp, yayınladığı mesajla birlikte, uygulamanın bazı eski işletim sistemlerinde artık çalışmayacağını duyurdu. Windows Phone 7, Android 2.1, 2.2, ve iOS 6 kullanıcıları, bundan böyle telefonlarında WhatsApp kullanamayacak.
WhatsApp'ın mesajında şu cümlelere yer verildi: "Önümüzdeki 7 yıla baktığımızda, çoğunluğun kullandığı mobil platformlara odaklanmamız gerektiğini görüyoruz. Terk etmek zorunda kaldığımız cihazlar tarihimizin önemli bir parçası olsalar da, uygulamamızın sunmasını istediğimiz özellikler açısından yeterli olmadıkları açık."
WhatsApp, daha önce de BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 ve Nokia Symbian S60 platformlarına verdiği desteği durduracağını açıklamış, ancak daha sonra, destek tarihini 30 Haziran 2017 tarihine kadar uzatmıştı. Ancak Windows Phone 7, Android 2.1, 2.2, ve iOS 6 için benzer bir erteleme söz konusu olmadı.
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