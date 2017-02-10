WhatsApp, İki Adımlı Doğrulamayı Herkese Açtı!
WhatsApp, hesabınızın ele geçmesini zorlaştıracak yeni güvenlik işlevini herkesin kullanımına açtı!
WhatsApp, iki adımlı oturum açma işlevini sonunda tüm kullanıcılara sunmaya başladı. Güvenlik işlevi, birkaç ay önce WhatsApp'ın beta sürümünde kendini göstermişti.
Android, iOS ve Windows cihazları için sunulmaya başlanan iki adımlı doğrulama işlevi, hesabınıza ulaşmak için ikinci bir yöntemi kullanmanızı şart haline getiriyor. İşlevi görebilmek için WhatsApp'ı güncellemeniz gerekebileceğini söyleyelim.
İki adımlı doğrulamayı bilmeyenler için açıklamaya çalışırsak, bu tür bir işlevi kullandığınızda örneğin parolanız ilk adımı, doğrulama için telefonunuza gönderilen mesaj ikinci adımı teşkil ediyor. WhatsApp'ta ise ilk adım, telefonunuzdaki uygulamadan, ikinci adım ise işlevi etkinleştirdiğinizde oluşturduğunuz altı haneli koddan oluşuyor.
Yeni işlevi etkinleştirmek için WhatsApp > Ayarlar > Hesap > İki adımlı doğrulama > Etkinleştir yolunu takip etmeniz yeterli. Bunu yaptığınızda, size verilen kodu her yedi günde bir girmeniz gerekiyor. Yani WhatsApp'ı her açtığınızda kod girmeniz istenmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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