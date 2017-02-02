WhatsApp'a Mesaj Geri Çekme İşlevi Geliyor!

WhatsApp, kullanıcılarının çok uzun bir süredir bekledikleri işleve nihayet kavuşuyor!

WhatsApp'a Mesaj Geri Çekme İşlevi Geliyor!

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