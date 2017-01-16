WhatsApp'ın Güvenli Mesajları Pek Güvenli Değilmiş!

WhatsApp'ın şifreli mesajlarının sunduğu güvenlik, yeni bir araştırmaya göre o kadar da yüksek değilmiş!

WhatsApp'ın Güvenli Mesajları Pek Güvenli Değilmiş

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