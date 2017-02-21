WhatsApp'tan yeni işlev: WhatsApp Status
WhatsApp, durum güncellemelerini baştan aşağı yenileyen yeni işlevini kullanıma sundu!
WhatsApp, blog'unda yaptığı duyuruyla "durum güncelleme" işlevine yaptığı yenilikleri ortaya çıkardı. Bugünden itibaren WhatsApp'ın desteklendiği platformlarda durum güncellemeniz olarak resim ve videolara yer verebileceksiniz.
Şubat 2009'da ortaya çıkan WhatsApp, o dönemde sadece "arkadaşlarınıza ne yaptığınızı bildirmeye" yarıyordu ve mesajlaşma özelliklerine sahip değildi. Ancak hizmet seneler içinde hızla büyüdü ve firma, 24 Şubat'taki yıldönümü için durum güncelleme işlevini yeniliyor.
Blog gönderisinde yazanlara göre yeni durum güncelleme işlevi, mesajlarınız gibi uçtan uca şifrelenecek. WhatsApp, gönderip aldığınız mesajları Kasım 2014'ten bu yana uçtan-uca şifreliyor; yani mesajlarınızı sadece siz ve konuştuğunuz kişi okuyabiliyor.
Bu güncellemeyle WhatsApp'ın sahibi Facebook, Snapchat'in Stories işlevini kullananları kendine çekmek istiyor. Firma, geçen sene Ağustos'ta Instagram'a bu özelliği eklemişti.
Zeynel A. Öztürk
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