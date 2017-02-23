Windows 10 Bilgisayarınızı Parmak İzinizle Açın
Windows 10'lu PC'nize yakında Samsung Galaxy telefonunuz ile giriş yapabileceksiniz. Nasıl mı?
Samsung geçen yıl Windows 10 ile çalışan Galaxy TabPro S'yi piyasaya sürmüştü. Bu tabletin kendine has özelliklerinden birisi, cihazın kilidini Samsung Flow uygulamasını da kullanarak parmak izi ile açılabilmesiydi.
Tabi ki, Galaxy TabPro S bu özelliğe sahip tek Windows'lu cihaz değil, ama Samsung bu desteği tüm Windows 10 bilgisayarlara taşımaya karar verdi.
Google Play Store'da bulunan Samsung Flow sayfasına bırakılan bir yoruma cevap olarak şirket şu mesajı bıraktı:
"Samsung Flow şu an sadece TapPro S için uyumlu. Ancak Nisan ayının başlarında gelecek olan büyük bir güncelleme ile bu uygulama tüm Windows 10 bilgisayarları destekleyecek."
Samsung burada Windows 10 Creators Update'e atıfta bulunuyor. Microsoft güncelleme için henüz bir tarih belirlemedi ancak Dell'in geçen ay yaptığı açıklama ile Samsung'un açıkladığı tarih bir biri ile örtüşüyor.
Samsung Galaxy telefonların popülerliğini düşünürseniz, bu telefon ile Windows 10 bilgisayarınızı biyometrik olarak kilitleyip açabilmek, ekstra bir donanım satın almadan güvenliğinizi katlamanızı sağlayacak.
Samsung Flow ayrıca bilgisayarınız ile telefonunuz arasında bir ağ kurarak dosya paylaşmanızı sağlıyor, ayrıca telefonunuza gelen bildirimleri bilgisayarınızdan kontrol edebiliyorsunuz.
Ali Ruhi Öztürk
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