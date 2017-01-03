Windows 10, Bir Kez Daha Hız Kesmedi!
Windows 10'un kullanım oranı, Microsoft'un yüzünü güldürecek biçimde artmaya devam ediyor! İşte son rakamlar...
Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre Windows 10, Eylül itibariyle 400 milyondan fazla cihaza girmişti. Bu sayının şu an kaç olduğunu bilmiyoruz, ancak NetMarketShare'in son raporu, işletim sisteminin tüm cihazların neredeyse yüzde 25'ine girdiğini söylüyor.
Rapora göre Microsoft'un en yeni işletim sistemi, şu an yüzde 24,36'lık bir kullanım oranına sahip. Bu oranın Kasım'da yüzde 23,72, Temmuz'da ise yüzde 23 olduğunu hatırlatalım. Windows 10 bir yaşını henüz doldurduğundan, etkileyici işler başardığını rahatça söyleyebiliriz. Windows 10'a geçişler artık ücretli de olsa, kullanıcıların onun için para verdiği anlaşılıyor ve bu Microsoft için iyi bir haber.
Windows 10 dışındaki tüm işletim sistemleri ise düşüş yaşadı. Windows 8.1 Kasım 2016'daki yüzde 8,01 pazar payından yüzde 6,90'a gerilerken Linux kullanımı, yüzde 0,1 azaldı. Ancak bu azalmanın hata payı içerisinde olduğunu belirtelim. "Diğer" bölümü altında gösterilen işletim sistemlerinin pazar payı da Kasım 2016'daki yüzde 10,16'dan yüzde 9,12'ye geriledi.
Windows 10'un her gün yeni cihazlara girmesi Microsoft için cesaret verici. Ancak rapor verilerinin NetMarketShare hizmetini kullanan web sitelerinden toplandığını ve kullanım oranlarını çok isabetli verme garantisinin bulunmadığını hatırlatalım.
Zeynel A. Öztürk
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