Windows 10 Cloud'dan Pro'ya Yükseltebileceğiz!

Birkaç gün önce sızmaya başlayan Windows 10 Cloud'un ne işe yarayacağı, bu yeni keşifle biraz daha belli oldu!

Windows 10 Cloud'dan Pro'ya Yükseltebileceğiz!

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