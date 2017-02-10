Windows 10 Cloud'dan Pro'ya Yükseltebileceğiz!
Birkaç gün önce sızmaya başlayan Windows 10 Cloud'un ne işe yarayacağı, bu yeni keşifle biraz daha belli oldu!
Microsoft'un Windows RT'ye benzeyen, yalnızca Mazağa uygulamalarını çalıştırabilen "Windows 10 Cloud" adlı bir Windows 10 sürümü üzerinde çalıştığını geçen günlerde öğrenmiştik. Bu işletim sistemine ait ekran görüntüleri ve hatta bir video da sızmıştı.
Ücretsiz olması beklenen Windows 10 Cloud'un daha yetenekli bir sürümüne ücret karşılığında yükseltilebileceği düşünülüyor. MSPoweruser'a göre ise Windows 10 Cloud'dan Windows 10 Pro'ya yükseltmek mümkün. Bunun için Windows 10 Pro'u Mağaza'dan satın almanız yeterli.
Windows 10 Cloud'da herhangi bir x86 uygulamasını çalıştırdığınızda (32-bit programlar, yani neredeyse bütün programlar) "Bu uygulama Windows Cloud için tasarlanmamıştır" şeklinde bir hata mesajıyla karşılaşıyorsunuz. Mesajda şöyle bir ibare de yer alıyor: "Bu uygulamayı hala yüklemek istiyor musunuz? Nasıl olduğunu görün."
Mesajdaki bağlantıya tıkladığınızda Mağaza açılıyor ve "Windows 10 Pro'ya yükselt" seçeneği karşınıza geliyor. Bununla birlikte Mağaza'da şöyle bir mesajın görüntülendiğini de belirtmek gerekiyor: "Kullandığınız Windows 10 sürümüne bağlı olarak Windows 10 Pro'yu satın alamazsınız." Bu mesajın nedeni, Cloud'dan Pro'ya yükseltecek Mağaza altyapısının henüz hazırlanmamış olması. Yükseltme işleminin ne kadara mal olacağı da görüntülerden anlaşılmıyor.
Windows 10 Cloud'a ilişkin henüz Microsoft'tan resmi bir açıklama gelmedi ancak sızıntılar, Windows 10 Cloud'un Windows 10'a giriş yapmayı sağlayan bir sürümü olacağının ipuçlarını veriyor.
Zeynel A. Öztürk
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