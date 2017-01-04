Windows 10 Creators Update Nisan'da Gelebilir!
Windows 10'un büyük 2017 güncellemesinin geleceği tarihle ilgili yeni ipuçları var!
Windows 10 Creators Update, Ekim ayında ilk duyurulduğunda "2017'nin başlarında" geleceği dile getirilmişti. Kesin bir tarih verilmemişti ancak tüm dedikodular, güncellemenin Mart 2017'de yayınlanacağı konusunda hemfikirdi. Ancak şimdi yeni bir rapor, güncellemenin Nisan'da dağıtılmaya başlanacağını söylüyor.
Güncellemenin sürüm numarasının 1704 olacağı söyleniyor. Bu sayının ilk iki hanesi yılı, son iki hanesi ise ayı temsil ediyor. Ancak sayılar her zaman tam gününü tutturmayabiliyor. Örneğin Anniversary Update'in sürüm numarası 1607 idi ancak Ağustos'ta yayınlanmıştı.
MSpoweruser'ın raporu, Creators Update'e Ocak ortalarında veya sonunda "işlev kilidi" vurulacağını da söylüyor. Yani Microsoft, bu noktadan sonra yeni işlev eklemeyi durduracak ve kaynaklarını sorunları gidermeye ayıracak. Son olarak rapor, güncellemenin kademeli olarak dağıtılacağını söylüyor; aynı Anniversary Update'te olduğu gibi. Bu yüzden yayınlanma gününde güncellemeyi herkes almayacak; ancak hemen yüklemek isteyenlerin bunu yapmak için bir yolu olacak. Mart ayında Insider'ların RTM olmasa da yeni bir yapıya kavuşması muhtemel.
Creators Update ile ilgili akla başka sorular da geliyor. Tam çıkış günü bilinmediği gibi, güncellemenin Windows 10 Mobile sürümünün olup olmayacağı belli değil. Kasım Güncellemesi ve Anniversary Update'in mobil sürümlerinin PC'ye göre gecikmeli sunulduğunu görmüştük.
Zeynel A. Öztürk
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