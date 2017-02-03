Windows 10 Kullanım Oranı, Yüzde 25'i Geçti!

Windows 10, yeni açıklanan kullanım verilerine göre yine yükseliyor. Peki Windows 7 veya Windows XP cephesinde işler nasıl gidiyor?

Windows 10, Yüzde 25'i Geçti!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Windows xp den sonra 7 nin de en kısa sürede tarihten silinmesi dileğiyle.....

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