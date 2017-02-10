Windows 10 Mobile Yapı 15031, Fast Kanalında!
PC'ler için yayınlanan yeni önizleme yapısından sonra Windows 10 Mobile Yapı 15031 de geldi! İşte yenilikler...
Windows 10'un PC'lere yönelik 15031 numaralı yapısı, dün Insider'lara Fast kanalı üzerinden sunulmaya başlanmıştı. Bu esnada Windows Mobile yapısının bu hafta gelebileceğini öğrenmiştik. Beklenen mobil yapı, Fast kanalına bugün geldi.
Yapı 15031'de yeni "Paylaş" simgesinin dışında telefonlar için yeni bir özellik bulunmuyor. Segoe MDL2'den faydalanan yeni paylaş simgesi hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler, bu yazıya göz atabilirler.
Yeni işlevlerin gelmemesi sizi endişelendirmesin, çünkü yolda olduğunu bildiğimiz bazı Windows 10 Mobile işlevleri var. Bunlardan biri olan Night Light, ekrandaki mavi ışık miktarını azaltarak daha iyi uyamanızı sağlıyor. PC'lere gelen bu işlevin zaman içinde telefonlara da gelmesi bekleniyor. Continuum işleviyle ilgili beklediğimiz önemli yenilikler de var, ancak bunların Creators Update ile mi, yoksa Redstone 3 ile mi geleceğini henüz bilmiyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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