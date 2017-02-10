Windows 10, pencere içinde pencere özelliği kazanıyor
Windows 10 için yola çıkan "Compact Overlay" işlevi hayatımıza bu kolaylığı getirecek!
Microsoft, birden fazla uygulamayı aynı anda kullanmayı kolaylaştıran yeni bir güncelleme geliyor. Şu anda Windows 10 Insider Preview Build 15031'de kullanıma açık olan özellik sayesinde pencereler iç içe çalışabilecek. Compact Overlay adı verilen bu yeni özellik, zaten açık olan pencerelerin üzerine küçük pencereler açılmasını sağlıyor.
İstediğimiz bir programı küçük bir pencerede açarak sürekli göz önünde tutmamızı sağlayan özellik, YouTube ve Skype gibi uygulamaların kullanımını çok kolaylaştıracak. Aynı anda birden çok program çalıştıran kullanıcılar bu özelliği çok sevecektir.
Yeni Compact Overlay sistemi farklı özellikleri dışında tamamen normal bir pencere gibi çalıştığı için programlarla uyumsuzluk sorunu yaşamayacağı açıklandı. Güncellemede ayrıca GTA V ve Call of Duty: Infinite Warfare gibi 52 oyuna Game Bar desteği geliyor.
Microsoft, görüntü içinde görüntü fikrini ilk ortaya koyan şirket değil. Apple geçen sene benzer bir özelliği MacOS için yayınlamıştı, ancak bu özellik sadece Safari ve iTunes ile birlikte çalışabiliyordu. Microsoft, yakında Skype, Film ve TV uygulamalarının tümünün yeni özellikten faydalanabileceğini açıkladı.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın