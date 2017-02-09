Windows 10 Yapı 15031 Yayınlandı!
Windows 10'un yeni önizleme yapısı, bu yeniliklerle Insider'lara sunuldu!
Microsoft, bugünkü geliştirici etkinliği Windows Developer Day'de Creators Update'in yeniliklerini anlatmakla meşgul ancak bu, firmanın yeni bir Windows 10 yapısı yayınlamasına engel değil.
PC'ye özel 15031 yapısı birkaç küçük yenilik içeriyor. İşte bunlardan bazıları:
- Compact Overlay penceresi ile aynı anda daha çok iş yapın: UWA uygulama geliştiricileri için sunulan bu yeni overlay modu, videoların pencerelerin üzerinde gösterilmesine izin veriyor.
- Dinamik Kilit, Bluetooth ile eşleştirdiğiniz telefonunuz yakında değilken Windows 10'lu PC'nizi otomatik olarak kilitler.
- Yeni "Paylaş" simgesi.
- Game Bar için geliştirilmiş tam ekran desteği. Tam ekranda desteklenen oyunların arasında 52 yeni oyun eklendi. Game Bar'ı açıp video kaydetmek veya ekran görüntüsü almak için Win + G'ye basmanız yeterli.
Microsoft, işletim sisteminin önizleme yapısında bulunan hataları paylaşmak üzere Bug Bash'a katılmanızı tavsiye ediyor. Bunun için Feedback Hub'a gidebilir ve Quests kısmında geliştirici takımına hataları bulmakta yardımcı olabilirsiniz.
Bu arada Windows Insider'ın başındaki Dona Sarkar, yeni bir Windows 10 Mobile yapısı bekleyenlere, yeni yapıyı bu hafta yayınlama çalıştıklarını söyledi.
Zeynel A. Öztürk
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