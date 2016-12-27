Windows 10'a Bir Yenilik Daha!
İkinci büyük Windows 10 güncellemesi Creators Update yaklaşırken, sunacağı yeniliklere de her geçen gün bir yenisi ekleniyor!
Windows 10'a gelecek olan ikinci büyük güncelleme, yani Creators Update hakkında her geçen gün yeni bir özellik daha ortaya çıkıyor. Tabii ki bu özellikleri, yayınlanan Insider yapıları sayesinde öğrenebiliyoruz.
Henüz yayınlanmasa da, internete çoktan sızmış olan 14997 no'lu yapıda, Windows Phone kullanıcılarının zaten sahip olduğu bir özelliğin, artık Windows 10 PC sürümüne de geleceğini görüyoruz: Kutucukları klasörlere yerleştirebilmek.
Başlat menüsündeki kutucuklar ile, PC kullanıcıları henüz klasör oluşturamıyor. Windows'lu telefon kullananlar ise, Windows Phone 8.1'den beri, bir kutucuğu diğerinin üzerine taşıyarak, klasör oluşturma şansına sahip. İşte bu özellik, Creators Update ile, resmi olarak Windows 10'lu PC'lere de geliyor ve Windows'lu telefonlarda çalıştığı gibi çalışacağı biliniyor.
Eğer siz de Insider sürümlerini kullanıyorsanız, 14997 numaralı yapıya önümüzdeki hafta kavuşacaksınız; tabi internete sızan dosyaları indirecek ve kuracak kadar "cesur" değilseniz..
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