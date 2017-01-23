Windows 10'a Yeni Ayar Çubuğu!

Windows 10'lu cihazınızın pil ömrünü birkaç dakika uzatmak için derin ayarlara dalmanıza artık gerek olmayacak: İşte Creators Update'in yeni slider'ı!

Windows 10'a Yeni Pil Ömrü Ayarı!

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