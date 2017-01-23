Windows 10'a Yeni Ayar Çubuğu!
Windows 10'lu cihazınızın pil ömrünü birkaç dakika uzatmak için derin ayarlara dalmanıza artık gerek olmayacak: İşte Creators Update'in yeni slider'ı!
Özellikle PC'nizin pili tükenirken güç tasarrufu işlevlerine hızla ulaşmak ve hızlı bir ayarla pil ömrünü bir miktar uzatmak isteyebilirsiniz.
Windows 10'un 15104 numaralı Insider yapısına eklenen yeni özellik, güç ayarlarının karmaşık dünyasını tek bir kaydırma çubuğuna indirgiyor. Yeni işleve görev çubuğundaki pil simgesine tıklayarak ulaşabiliyorsunuz. Bu yeni kaydırma düğmesi, Microsoft'un Windows 10 Creators Update için hazırladığı pil ömrü geliştirmelerinin bir parçası.
Microsoft'un kaydırma düğmesinin en iyi konumunu belirlemek üzere PC üreticileriyle çalışacağı söyleniyor. İşlevin eklenmesinde ise kullanıcılarda gelen geri bildirimlerin ve taleplerin rol oynadığı açık.
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