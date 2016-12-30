Windows 10'da "Game Mode" Keşfi!

Windows 10'un sızan yeni yapısında, Creators Update ile gelmesi beklenen, yeni bir mod ortaya çıktı!

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