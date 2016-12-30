Windows 10'da "Game Mode" Keşfi!
Windows 10'un sızan yeni yapısında, Creators Update ile gelmesi beklenen, yeni bir mod ortaya çıktı!
Microsoft, Windows 10'un oyunlara yönelik özelliklerini geliştirmek için işletim sisteminin geçen seneki çıkışından bu yana büyük çaba göstermişti. Yeni bilgilere göre firma yakın gelecekte Windows 10'a yeni oyun yetenekleri de katabilir.
Windows 10 yapı 14997'de keşfedilen "gamemode.dll" dosyası, keşfi yapan "WalkingCat"e göre Windows 10'da "CPU/Gfx/vb. kaynak ayırma mantığını ayarlayacak" bir oyun modunu işaret ediyor. Daha basit bir biçimde anlatmak gerekirse, oyun modu tüm işletim sistemini oynadığınız oyuna göre optimize edecek. Bunun için çok önemli olmayan işlemlerin önceliği azaltılacak ve oyuna daha fazla sistem kaynağı ayrılacak.
Windows 10'daki Game Mode hakkında birçok detayı henüz bilmiyoruz. Bahsedilen dosya Windows 10'un son yapılarında bulunsa da, şu an çalışmıyor ve Microsoft henüz işlevle ilgili bir duyuru yapmış değil. Windows 10 için bir sonraki büyük güncelleme olan Creators Update, 2017'nin başlarında yayınlanacak. Ancak Game Mode için 2017 sonunda çıkması beklenen Redstone 3'ü beklememiz de gerekebilir.
Zeynel A. Öztürk
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