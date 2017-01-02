Windows 10'da Saati Tekrar Sağ Tarafa Taşıyın!
Windows 10'un İşlem Merkezi simgesinin durduğu yere alışamadıysanız; işte çözüm!
Windows 10, kaçırdığınız uyarılara ve hızlı ayarlara kolay erişmenizi sağlayan İşlem Merkezi (Action Center) ile geliyor. Ancak İşlem Merkezi'nin simgesi, Windows kullanıcılarının pek alışık olmadığı bir yerde, saatin sağında yer alıyor. Saati en sağda görmeyi tercih ediyorsanız, simgeyi kapatabilir veya ikisinin yerini değiştirebilirsiniz.
Uyarı alanını tamamen kapatmak için şu adımları izleyin:
1. Başlat menüsünü açın ve "Sistem simgelerini aç veya kapat" sözcüklerini aratın.
2. İşlem Merkezi'ni kapalı konuma getirin.
Bunu yaptığınızda İşlem Merkezi simgesi artık görünmeyecek ve saat sağ tarafa gelecek. Simgeyi tamamen kaldırmayacak daha zararsız bir seçenek arıyorsanız, ClockPositionRighteousifier adlı küçük aracı kullanabilirsiniz. Programı indirin ve sisteminize uygun sürümü çalıştırın. Saat otomatik olarak sağ tarafa taşınacak. Değişiklikleri geri almak isterseniz, programı tekrar çalıştırın.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın