Windows 10'u Aynanıza Taşıyan Dirror ile Tanışın!

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Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

samsung windowslu buzdolabini gordum gecen fiyati 4000 euroydu.baya bir sörf yaptim .eskiden buzdolabiyla internette gezineceksin deselerdi . adama deli derdim .teknoloji bu devamli degisim icinde.

Bunu hacklerler sonra izle cümbüşü:)

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