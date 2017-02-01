Windows 10'u Aynanıza Taşıyan Dirror ile Tanışın!
Aynaya bakarken bilgiden ve işlerinizden uzak kalmak istemiyorsanız, 4.000 TL'lik bu aynaya bir bakın!
Verimlilik konusunda duyarlıysanız, Windows 10'u aynanıza kadar getiren Dirror ile tanışın. Almanya merkezli bir firma tarafından geliştirilen bu dijital ayna, hem evde, hem de ofiste farklı kullanım alanlarına sahip.
Dirror'un üç farklı modeli var ve bunların her biri, şu üç renk seçeneğiyle sunuluyor: Java Brown Beech, Nordic Nut Brown ve Silk White. Dirror S 970 euro'ya (yaklaşık 4.000 TL) satışa sunulurken Dirror M'nin Java Brown Beech seçeneği 1.870 euro'ya, diğer iki modeli 1.970 euro'ya satılıyor. Dirror L'nin fiyatı, ekran çözünürlüğüne ve renk seçeneğine göre 2.070 euro ile 2.470 euro arasında değişiyor.
Dirror modellerinin en önemli özellikleri, şöyle sıralanıyor:
|Dirror S
|Dirror M
|Dirror L
|Dokunmatik ekran
|10.1-inç
|23-inç
|27-inç
|Çözünürlük
|1280x800
|1080x1920
|- 1080x1920
- 1440x2560
|İşlemci
|Intel Atom x5 Z8300
|Intel Atom x7 Z8700
(Cherry Trail)
|Intel Atom x7 Z8700
(Cherry Trail)
|RAM
|2GB
|4GB
|4GB
|Depolama
|32GB
|128GB
|128GB
|Bağlanabilirlik
|Bluetooth 4.0
802.11 b/g/n Wi-Fi
|Bluetooth 4.0
802.11 b/g/n Wi-Fi
|Bluetooth 4.0
802.11 b/g/n Wi-Fi
|Sesli kontrol
|Var
|Var
|Var
|Ölçüler
|19.6 x 27.7 x 2.4cm
|38 x 60 x 5.9cm
|43.4 x 69.5 x 5.9cm
|Ağırlık
|1kg
|8kg
|9kg
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
samsung windowslu buzdolabini gordum gecen fiyati 4000 euroydu.baya bir sörf yaptim .eskiden buzdolabiyla internette gezineceksin deselerdi . adama deli derdim .teknoloji bu devamli degisim icinde.
Bunu hacklerler sonra izle cümbüşü:)