Windows 10'un Gizlilik İşlevleri Bu Yüzden Gelmiş!

Microsoft, Creator Update ile sunacağı Windows 10 araçlarını biz istedik diye hazırladığını söylemişti. Ama işin aslı, pek de öyle olmayabilir!

Windows 10'un Gizlilik İşlevleri Bu Yüzden Gelmiş!

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