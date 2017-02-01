Windows 10'un Görev Çubuğunu Saydamlaştırın!
Windows 10'un Görev Çubuğunu tam anlamıyla saydamlaştırmak istiyorsanız, işte aradığınız ücretsiz araç!
Windows 10'u kişiselleştirmenin birkaç yolu olsa da, önceki sürümlere kıyasla seçenekleriniz biraz kısıtlı. Windows 10'un görünümünü kurcalamak istiyorsanız, üçüncü parti araçlara ihtiyacınız var. Tabi yapmak istediğiniz şeyi sunan bir araç yoksa yapabileceğiniz pek bir şey yok.
Windows 10'un Görev Çubuğunu saydam hale getirmek istiyorsanız, bu tür bir üçüncü parti araca başvurmanız gerekiyor. TranslucentTB bu tür araçlardan bir tanesi ve indirip EXE dosyasına çift tıkladığınızda Görev Çubuğunu saydam hale getiriyor. Windows 10, normalde görev çubuğunda dondurulmuş cam efekti kullanıyor ancak bu aracı kullanarak çubuğu tamamen saydam hale getirebiliyorsunuz.
Görev Çubuğunun sistem başlangıcında otomatik olarak saydam hale gelmesi için EXE dosyasına sağ tıklayın ve Kısayol Oluştur üzerine tıklayın. Ardından bu kısayolu Başlangıç klasörüne taşıyın. Başlangıç klasörüne ulaşmak için Dosya Gezgini'ni açın ve şunu adres çubuğuna yapıştırıp Enter'a basın:
%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Bazı antivirüsler TranslucentTB'yi virüs veya zararlı olarak görebiliyor ancak endişe etmenize gerek yok, bu uyarıları rahatça geçebilirsiniz. TranslucentTB açık kaynak kodlu bir yazılım, eğer şüpheleriniz varsa kodlarına göz atabilirsiniz.
İndirin: TranslucentTB (Ücretsiz)
Zeynel A. Öztürk
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