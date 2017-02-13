Windows 10'un Posta Uygulamasına Yeni Yetenek Yolda!

Microsoft, Windows 10'da eposta okuyanların hoşuna gidecek bir yeniliği deniyor!

Windows 10'un Posta Uygulamasına Yeni Yetenek!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Algoritmaya ne gerek var, yıldızlı tasnif varken?:) Önemli bir özellik değil. Thunderbird'ten asla vazgeçmem. Üstelik de Comodo Sandbox içinde harika çalışıyor. Viva, Thunderbird!..

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