Windows 10'un Posta Uygulamasına Yeni Yetenek Yolda!
Microsoft, Windows 10'da eposta okuyanların hoşuna gidecek bir yeniliği deniyor!
Microsoft, Windows 10 Creators Update'e artık yeni işlev eklemeyeceğini, test işlemlerine odaklanacağını söylemişti. Ancak anlaşılıyor ki tüm bunlar, Insider Preview yapılarının içerisine hiçbir işlevin giremeyeceği anlamına gelmiyor.
Creators Update, Yeni İşlem Merkezi ve "Kişi Çubuğu" işlevleri ertelendiğinden bir miktar hayal kırıklığına neden olmuştu. Bununla birlikte güncellemeyle gelecek olan, ancak henüz görmediğimiz işlevler bu hayal kırıklığını ortadan kaldırabilir. Bunlardan biri, yeni keşfedilen Focused Inbox.
Focused Inbox, kullandığı kıvrak zekalı algoritması sayesinde epostalarınızı önem sırasına diziyor. Epostaların ne kadar önemli olduğu, hangi kişiye ne kadar sıklıkta cevap verdiğinize göre belirleniyor. Canınızı sıkabilecek haber bültenleri gizleniyor ve önemli olduğu algılanan epostalar, otomatik olarak öne çıkarılıyor. Bu işlev, Android ve iOS'taki Outlook uygulamasında bir süredir bulunuyor.
Windows 10 kullanıyorsanız ve bu işlevin özlemini çekiyorsanız, Microsoft sonunda dileklerinizi yerine getiriyor olabilir. İşlevin Windows 10'un Posta uygulamasında test edilmeye başlandığı söyleniyor. Bazı kullanıcıların işlevi kullanmaya başladığı söyleniyor ancak ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı şimdilik bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Algoritmaya ne gerek var, yıldızlı tasnif varken?:) Önemli bir özellik değil. Thunderbird'ten asla vazgeçmem. Üstelik de Comodo Sandbox içinde harika çalışıyor. Viva, Thunderbird!..