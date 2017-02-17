Windows 10'un Sticky Notes'u Güncellendi!
Windows 10'un dijital post-it notları oluşturmanıza izin veren uygulaması, bu yeniliklerle güncellendi!
Windows 10'da çabucak not almanıza olanak tanıyan Sticky Notes uygulaması, Windows Ink deneyiminin de önemli bir parçası.
Sticky Notes, bugün yayınlanan bir güncellemeyle birkaç yeni işleve kavuştu. Bu yeniliklerden bir tanesi sayesinde görev çubuğundaki "sıçrama listelerini" kullanarak yeni not oluşturabilmek. Yazı tipi olarak ise Segoi UI Emoji yerine artık Segoe UI kullanılıyor.
Uygulamanın UWP sürümünün güncellendiğini, Windows'un eski sürümlerindeki Sticky Notes'un güncellenmediğini belirtmekte fayda var. Sticky Notes'u Windows Store üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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