Windows 10'un Sticky Notes'u Güncellendi!

Windows 10'un dijital post-it notları oluşturmanıza izin veren uygulaması, bu yeniliklerle güncellendi!

Windows 10'un Sticky Notes'u Güncellendi!

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