Windows 10'un Tasarımı Böyle Değişecek!
Microsoft, Windows 10'un görünümünde bu sene yapacağı değişikliklerin ipuçlarını verdi!
Microsoft, Windows 10'un görümünü bu sene tazelemeyi planlıyor ve firma, bunu nasıl yapacağını yavaş yavaş göstermeye başladı. Firma, bugünkü geliştirici konferansında Project Neon olarak bilinen tasarım değişikliklerinden ipuçları verdi.
Microsoft'un paylaştıkları, geçen ayki sızıntıda gördüklerimize oldukça benziyor. Ekran görüntülerinde baştan aşağı yenilenmiş bir tasarım değil, var olan Windows 10 görünümünün üzerinde yapılmış yenilikler görüyoruz. Değişiklikler arasında animasyonların daha çok kullanılması, görsel öğelerin bulanık hale getirilmesi var. Project Neon'un Microsoft'un 3D çalışmalarına ve HoloLens yazılımına da odaklanacağı söyleniyor. Project Neon tüm Windows 10 cihazlarını etkileyeceğinden, Xbox ve Windows 10 Mobile'da da etkisini gösterecek.
Yazılım devi, geliştiricilerin Windows 10 için uygulama geliştirirken işlerini kolaylaştırmak istediğini ve bunun Project Neon'un ana hedeflerinden biri olduğunu söylüyor. Microsoft'un Project Neon planlarının tamamını Mayıs'taki Build konferansında öğrenme fırsatımız olacak. Aynı etkinlikte Windows 10'un bir sonraki güncellemesi hakkında da yeni bilgiler alabileceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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