Windows 10'un Tasarımı Böyle Değişecek!

Microsoft, Windows 10'un görünümünde bu sene yapacağı değişikliklerin ipuçlarını verdi!

Windows 10'un Tasarımı Böyle Değişecek!
Sızan Project Neon konseptiMSPoweruser

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
YouTube uygulaması biraz daha kullanışlı hale geldi
Android'de Parmak İzi Sensörünü Kullanmanın 6 Yolu!
Gear S3, üçüncü parti şarj aletlerini desteklemiyor
Galaxy S8'in Tasarımını Olduğu Gibi Gösteren Kılıf!
LG ile Tüm Vaktinizi Sevdiklerinize Ayırın

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir