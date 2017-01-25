Windows Defender Security Center Ortaya Çıktı!
Microsoft, Creators Update'de yer alacak yeni bir Windows 10 işlevini daha ortaya çıkardı!
Microsoft, PC'nizle ilgili güvenlik seçeneklerini kontrol edip görüntülemeye yarayan yeni Windows Defender Security Center'ı bugün yaptığı duyuruyla ortaya çıkardı. Nisan ayında Windows 10 için yayınlanması planlanan Creators Update, bu yeni işlevle birlikte gelecek.
Windows Defender Security Center içerisinde şu işlevler bulunacak:
- Virüs ve tehdit koruması
- Cihaz performansı ve sağlığı
- Güvenlik duvarı ve ağ koruması
- Uygulama ve web tarayıcısı koruması
- Aile seçenekleri
Windows Defender Security Center, üçüncü parti antivirüs çözümlerini destekleyecek, böylece ücretli antivirüs üyeliğiniz sona erdiğinde Windows Defender Antivirus, kullanıcının müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak devreye girecek.
Windows 10'un Insider programına kayıtlı olanlar, yeni özellikleri Başlat menüsünden Tüm Uygulamalar'a tıklayarak deneyebiliyorlar.
Zeynel A. Öztürk
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