Windows Phone 8.1'in oturum açma problemi çözüldü!
Windows Phone 8.1 cihazlarında yaşanan can sıkıcı problem, resmi bir açıklama gelmese de çözüldü!
Eğer yakın zamanda Windows Phone 8.1 cihazınızı fabrika ayarlarına döndürdüyseniz veya bir Windows 10 Mobile telefonu eski işletim sistemine döndürdüyseniz, muhtemelen Microsoft hesabınızla giriş yapamadığınızı fark etmiş olabilirsiniz. Hatta internete giderek bir kod bulmadan "Sıfırlama Korumasını" devre dışı bile bırakamamış olabilirsiniz.
Microsoft tarafından bunun sebebi hakkında resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, bu sorun artık çözülmüş gibi gözüküyor. Hem Sıfırlama Koruması hem de cihaza giriş yapmak artık sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmekte.
Ancak bu problemin neden ortaya çıktığı veya neden Windows 10 Mobile cihazlarını etkilemediği belli değil. Problemin bir kısmı, eğer Windows Phone 8.1'de iseniz, önce Windows Store'dan bir uygulama indirmeden Windows 10'a geri dönüş yapamamanız ve bunun için de bir Microsoft hesabı ile giriş yapmış olmanızın gerekmesi.
Neyse ki şu anda bir sorun yok gibi gözüküyor ancak Microsoft'tan hâlâ bir haber beklenmekte.
Levent Öztürk
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