Windows Phone 8.1'in oturum açma problemi çözüldü!

Windows Phone 8.1 cihazlarında yaşanan can sıkıcı problem, resmi bir açıklama gelmese de çözüldü!

Windows Phone 8.1 problemi çözüldü!

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