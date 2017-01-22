Windows Phone İle DNA Araştırması!

Popüler uygulamalar Windows Phone'u terk etmek için birbirleriyle yarışırken, herkesi şaşırtacak çok farklı bir haber, bilim dünyasından geldi!

Windows Phone, DNA araştırmasında kullanıldı

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