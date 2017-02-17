Windows Phone: Yaşandı Bitti, Saygısızca...
Microsoft'un mobil hamlesi Windows Phone'un başlangıcından bugüne kadarki hüzünlü öyküsü...
Windows Phone konsepti aslında 2014 yılında önemli bir düşüş yaşadı. Fakat buna rağmen Microsoft son iki yılda Windows Phone'a olan sadakatini sürdürerek bu alanda da pazarda kalma ısrarına devam etmişti.
Fakat firma geçtiğimiz Mayıs ayında aldığı bir kararla mobil telefon pazarından çıkacağını, aralarında Hindistan, Çin ve Latin Amerika'nın da bulunduğu coğrafi bölgeleri tamamen terk edeceğini duyurdu. Diğer yandan, Redmond yine de gelecekte bir Surface Phone cihazı için kapıyı yine açık bırakıyordu.
Peki Windows Phone'un altı yıllık hikayesinin ardından geride nasıl bir tablo kaldı? 2010'da doğuşuna tanık olduğumuz bu konseptin başlangıcından sonuna dek yaşananları sizin için derledik.
Cesur Yeni Dünya
Windows Phone, ortaya çıktığı dönemde bütün dünyaya yeni ve radikal bir kullanıcı arayüzü sunmuş ve çoğunu ilerleyen zamanlarda bir daha göremediğimiz yeni telefonları da beraberinde getirmişti. Bu kesinlikle Microsoft gibi bir teknoloji devinin bünyesinde yer alan yetenekli bir grup insandan oluşan bir ekibin getirdiği vizyonun başarılı bir estetikle görücüye çıkarıldığı bir hamleydi.
Sanki başka bir gezegenden gelmiş gibi duran arayüzü ve tasarımıyla Windows Phone bir hayli ilgi çekmeyi başarmıştı. Cihaz bir iPhone'a kıyasla daha az parmak hareketi gerektiriyordu. Yıllar içerisinde rakipler bu tasarımdaki birçok unsuru çalmaya bile başladılar.
Bir tür Zen sadeliğine sahip Windows Phone cihazlarıyla Microsoft insan odaklı görevlerin yerine getirilebildiği bir tasarımı gerçekleştiriyordu. Öyle ki uzun bir süre boyunca bir Windows Phone piyasada sosyal medyanın en etkili kullanılabileceği cihaz olarak dikkat çekti.
Bugün bile bir Windows Phone 8.1'in sahip olduğu zevkli tasarım ve bunun Zen basitliği ve esneklikle birleşimi takdire şayan. Steve Jobs'un Microsoft'un ortaya çıkardığı bu konseptten övgüyle bahsetmesi de aslında hiç de sürpriz değil. Bununla birlikte geleneksel özelliklere sahip yani sadece bir ya da iki modern uygulamayla yetinen telefon kullanıcılarının da Windows Phone'u pazardaki en iyi seçim olarak nitelendirmeleri de oldukça anlaşılır bir durum.
Fakat yine de Windows Phone'un beraberinde getirdiği radikal olarak değerlendirilebilecek kullanıcı deneyimi birçok kişinin afallamasına neden oldu. Eski Microsoft tasarımcısı Jon Bell bu durumu şöyle açıklıyor:
"Özel ve eşsiz bir kar tanesi olmak sanatta işe yarıyor ama tasarım alanında pek iyi bir şey değil. Tasarım görünmez olmalıdır... Dolayısıyla Windows Phone'u delicesine seven küçük bir kitle vardı, ama pazarın ana akım olarak değerlendireceğimiz büyük bölümü onunla ne yapacağını bilemedi, belki bunu doğru dürüst denemediler bile."
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