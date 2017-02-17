Windows Phone: Yaşandı Bitti, Saygısızca...

Microsoft'un mobil hamlesi Windows Phone'un başlangıcından bugüne kadarki hüzünlü öyküsü...

Windows Phone: Yaşandı bitti, saygısızca...

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Windows Phone: Yaşandı bitti, saygısızca...
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