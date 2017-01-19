Windows Store'a Geç Kalmış Bir Yenilik!

Windows Store, Play Store ve App Store'un yıllardır yaptığını, uzun bir gecikmenin ardından şimdi yapmaya başlayabilir!

Windows Store'a Kitaplar Sonunda Geliyor!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Kobo ve kindle varken kim takar Apple'ı Microsoft'u

Windows Phone mu kullanan kaldi ki oradan bir sey satilsin?

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